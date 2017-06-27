Парубий рассказал о возможном усилении агрессии со стороны России из-за "Северного потока-2"

Такое заявление сегодня сделал А. Парубий – глава украинского парламента. По его словам – Россия скоро получит новые средства, которыми усилит свою агрессию касательно Украины, а также Сирии. Для РФ этот Северный поток-2 – просто источник огромных возможностей, что могут быть направлены на усиление агрессии в нашей стране, в Сирии. Россия скоро получит метод оказания давления на ЕС – добавил Парубий.

Как сообщал УРА-Информ, Парубий в ходе пресс-конференции сегодня – 27-го июня – также не исключил скорого полноформатного вторжения в нашу страну России.