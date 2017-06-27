13:00 27.06.2017 | Политика | Новости
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Парубий рассказал о возможном усилении агрессии со стороны России из-за "Северного потока-2"

Ведущееся сейчас строительство “Северного потока-2” скоро даст России шанс использовать новые средства для усиления агрессии.

Парубий рассказал о возможном усилении агрессии со стороны России из-за

Такое заявление сегодня сделал А. Парубий – глава украинского парламента. По его словам – Россия скоро получит новые средства, которыми усилит свою агрессию касательно Украины, а также Сирии. Для РФ этот Северный поток-2 – просто источник огромных возможностей, что могут быть направлены на усиление агрессии в нашей стране, в Сирии. Россия скоро получит метод оказания давления на ЕС – добавил Парубий.

Как сообщал УРА-Информ, Парубий в ходе пресс-конференции сегодня – 27-го июня – также не исключил скорого полноформатного вторжения в нашу страну России. 


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