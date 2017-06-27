Парубий рассказал о реинтеграции Донбасса

Также понадобится принятие документа, дающего возможность провести военные действия и операции, но не прекращающего демократических процедур. Такое заявление сегодня сделал А. Парубий – глава парламента Украины.

Согласно его словам – на данный момент обсуждается данный законопроект, и предложено внедрить формат, дающий шанс провести воинские действия, но не прекращающий демократических процедур. Также документ должен предполагать эффективное управление воинскими администрациями и т.п. – добавил Парубий.

Как сообщал УРА-Информ, Парубий сегодня также сообщил о скором снятии неприкосновенности с пяти депутатов.