14:36 27.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Парубий рассказал о реинтеграции Донбасса

Депутаты парламента хотели бы вскоре изучить вопрос касательно реинтеграции Донбасса.

Парубий рассказал о реинтеграции Донбасса

Также понадобится принятие документа, дающего возможность провести военные действия и операции, но не прекращающего демократических процедур. Такое заявление сегодня сделал А. Парубий – глава парламента Украины.

Согласно его словам – на данный момент обсуждается данный законопроект, и предложено внедрить формат, дающий шанс провести воинские действия, но не прекращающий демократических процедур. Также документ должен предполагать эффективное управление воинскими администрациями и т.п. – добавил Парубий.

Как сообщал УРА-Информ, Парубий сегодня также сообщил о скором снятии неприкосновенности с пяти депутатов.


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