Парламентская коалиция функционирует эффективно, - Парубий

Так, коалиция на данный момент существует, а также функционирует достаточно хорошо. А. Парубий сделал такое заявление в рамках пресс-конференции. Он подчеркнул, что заявляет со всей ответственностью об отличной работе коалиции.

Также Парубий подчеркнул, что на посту главы Рады он не вправе заниматься сбором списков представителей коалиции, однако вправе установить и показать перечень любой из фракций депутатов.

Как сообщал УРА-Информ, Парубий также анонсировал рассмотрение депутатами вопроса о реинтеграции Донбасса.