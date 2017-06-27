16:16 27.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Парламентская коалиция функционирует эффективно, - Парубий

Глава парламента Андрей Парубий отметил 27-го июня, чтот парламентская коалиция сейчас функционирует очень эффективно.

Парламентская коалиция функционирует эффективно, - Парубий

Так, коалиция на данный момент существует, а также функционирует достаточно хорошо. А. Парубий сделал такое заявление в рамках пресс-конференции. Он подчеркнул, что заявляет со всей ответственностью об отличной работе коалиции.

Также Парубий подчеркнул, что на посту главы Рады он не вправе заниматься сбором списков представителей коалиции, однако вправе установить и показать перечень любой из фракций депутатов.

Как сообщал УРА-Информ, Парубий также анонсировал рассмотрение депутатами вопроса о реинтеграции Донбасса.


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