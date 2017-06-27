Ляшко назвал главу ПАСЕ "политическим импотентом" - ВИДЕО

Главный радикал словестно набросился на главу ПАСЕ Педро Аграмунта.

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Ляшко заявил, что украинцы сегодня защищают независимость каждого из вас, независимость Европы, мир в Европе. И поэтому, по словам нардепа, нам нужна действующая ПАСЕ, а не дискредитированная безответственными действиями политического импотента.

По его словам, Аграмунт дискредитировал себя своей поездкой на российском военном самолете в Сирию.

- Аграмунт - марионетка российских спецслужб и превратил Ассамблею в заложника России, - добавил Ляшко.

Ранее УРА-Информ сообщал, что НАБУ проверяет имущество Ляшко и его причастность к преступлениям.