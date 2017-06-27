18:31 27.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Ляшко назвал главу ПАСЕ "политическим импотентом" - ВИДЕО

Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко отличился во время выступления в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

Ляшко назвал главу ПАСЕ

Главный радикал словестно набросился на главу ПАСЕ Педро Аграмунта. 

Данная Информация стала известна из социальной сети Facebook.

Ляшко заявил, что украинцы сегодня защищают независимость каждого из вас, независимость Европы, мир в Европе. И поэтому, по словам нардепа, нам нужна действующая ПАСЕ, а не дискредитированная безответственными действиями политического импотента.
По его словам, Аграмунт дискредитировал себя своей поездкой на российском военном самолете в Сирию.

- Аграмунт - марионетка российских спецслужб и превратил Ассамблею в заложника России, - добавил Ляшко.

Ранее УРА-Информ сообщал, что НАБУ проверяет имущество Ляшко и его причастность к преступлениям.


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