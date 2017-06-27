06:00 27.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Климкин посетит Италию с рабочим визитом 27-28 июня

Министр иностранных дел Павел Климкин посетит Италию для встреч с властями 27-28 июня.

Климкин посетит Италию с рабочим визитом 27-28 июня

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Известно, что в Риме Павел Климкин проведет переговоры с итальянским коллегой Анджелино Альфано. В то же время он будет иметь ряд встреч и с другими руководителями парламентских фракций.

Кроме того, министр выступит на заседании Комитета по иностранным делам Палаты депутатов Италии.

В ходе встреч будут затронуты вопросы взаимодействия между Украиной и Европейским союзом, а также - вопросы противодействия агрессии Российской Федерации. 

"Целью визита является активизация украинско-итальянского двустороннего сотрудничества, в частности обсуждение подготовки очередного заседания Украинско-итальянского совета по экономическому, промышленному и финансовому сотрудничеству под председательством министров иностранных дел", - гласит сообщения.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее  Павел Климкин заявил, что Украина до 2020 года выйдет на все стандарты Североатлантического альянса. 


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