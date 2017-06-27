Госдеп США пообещал своевременно выполнять миграционный указ Трампа

Об этом говорится в заявлении Госдепартамента.

Так, новоспеченый лидер США поручил начать исполнение указа в течение трех суток с момента снятия судебных ограничений.

В то же время ведомство предоставит более подробную информацию о деталях реализации указа после консультации с Минюстом и МВД. При этом власти США обо всех изменениях будут также информировать туристов, пребывающих в Соединенных Штатах.

К слову, указ Трампа "О защите нации от въезда в Соединенные Штаты иностранных террористов" ограничивает въезд в страну жителей мусульманских стран - Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена.

Стоить отметить, что накануне Верховный суд отменил решения о блокировании этого закона, принятые судами низших инстанций.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее Федеральный суд американского штата в Гавайях заблокировал новый миграционный указ президента страны Дональда Трампа.