Госдеп США пообещал своевременно выполнять миграционный указ Трампа

Указ американского президента Дональда Трампа по иммиграционным вопросам будет выполняться своевременно, профессионально и организованно.
Об этом говорится в заявлении Госдепартамента.
Так, новоспеченый лидер США поручил начать исполнение указа в течение трех суток с момента снятия судебных ограничений.
В то же время ведомство предоставит более подробную информацию о деталях реализации указа после консультации с Минюстом и МВД. При этом власти США обо всех изменениях будут также информировать туристов, пребывающих в Соединенных Штатах.
К слову, указ Трампа "О защите нации от въезда в Соединенные Штаты иностранных террористов" ограничивает въезд в страну жителей мусульманских стран - Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена.
Стоить отметить, что накануне Верховный суд отменил решения о блокировании этого закона, принятые судами низших инстанций.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее Федеральный суд американского штата в Гавайях заблокировал новый миграционный указ президента страны Дональда Трампа.