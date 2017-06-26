В Кабинете министров предлагают отменить плату за акцизы на алкоголь

Плата за акцизную марку для производителей и импортеров алкоголя и сигарет может быть отменена в рамках автоматизированной системы контроля оборота подакцизных товаров.

Такую информацию анонсирует соответствующий законопроект .

Сообщается, что запуск автоматизированной системы контроля оборота подакцизных товаров приведет к тому, что акцизная марка перестанет быть документом строгой отчетности. Она останется лишь специальным знаком, который будет подтверждать уплату налога.

Кабмин предлагает ввести электронную акцизную накладную на перемещение сигарет, спирта и ликеро-водочных изделий. Ее должны будут заполнять продавцы, имеющие лицензии на реализацию соответствующих товаров. После заполнения электронной акцизной накладной субъекты хозяйствования будут регистрировать ее в Едином реестре акцизных накладных.

Порядок ведения Единого реестра акцизных накладных также будет утверждать Кабмин.

Ранее УРА-Информ сообщал, что по словам главы Верховной Рады, работа над законопроектом по реинтеграции Донбасса будет завершена в ближайшие недели.