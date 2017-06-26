Шестеро депутатов пропустили все июньские заседания ВРУ

Об этом говорится в сообщении Комитета избирателей Украины.

По данным КИУ, ни одного заседания в течение месяца не посетили внефракционные нардепы Андрей Билецкий, Дмитрий Ярош, Александр Онищенко и Сергей Клюев (двух последних разыскивают украинские власти), а также Евгений Бакулин из "Оппозиционного блока" и Вячеслав Богуслаев из партии "Воля народа".

В сообщении также говорится, что в июне на заседаниях парламента было зарегистрировано 91% депутатов фракции Радикальной партии, 88% — “Народного фронта”, 87% — Блока Петра Порошенко, 86% — “Батькивщины”, 80% — “Самопомочи”, 77% — группы “Видродження”, 76% — группы “Воля народа”, 73% внефракционных депутатов и 70% представителей “Оппозиционного блока”.

Ранее УРА-Информ сообщал, что народного депутата Украины Надежду Савченко в Николаеве забросали яйцами.