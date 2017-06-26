09:15 26.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Сегодня Порошенко встретится с Макроном в Париже

Глава государства Украины Петр Порошенко в рамках рабочего визита в Париж сегодня, 26 июня, встретится со своим коллегой Эммануэлем Макроном, президентом Франции.

Сегодня Порошенко встретится с Макроном в Париже

Соответствующие сведения передает пресс-служба администрации президента.

Так, во время рабочей встречи лидеры двух стран обсудят "нормандский формат" переговоров по Донбассу.

Кроме того, политики поднимут вопросы посредничестве Франции в дальнейших направлениях международной политики.

Кстати, программой визита Порошенко предусмотрены встречи президента Украины с новоизбранным французским лидером Эммануэлем Макроном, премьером Французской республики Эдуардом Филиппом, а также председателем Сената Франции Жераром Ларше.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон планирует в июле посетит Украину с визитом.


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