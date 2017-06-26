05:00 26.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Ратификация Соглашения с ЕС будет завершена в июле, - Порошенко

Процедура ратификации Соглашения об ассоциации Украины с Европейским союзом будет полностью завершена в июле текущего года.

Ратификация Соглашения с ЕС будет завершена в июле, - Порошенко

Ожидается, что документ вступил в силу в полном объеме с 1 сентября 2017 года. Об этом в воскресенье, 25 июня, в интервью украинским телеканалам заявил президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, процедура ратификации будет завершена. Не осталось никаких политических решений. И на саммите "Украина-ЕС", который состоится в июле, мы будем праздновать завершение ратификации.

Напомним, ранее Порошенко говорил, что Соглашение об Ассоциации с Европейским союзом начнет действовать уже осенью.

Как сообщал УРА-Информ, арезидент Европейского совета Дональд Туск по результатам встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Брюсселе заявил, что украинцы заслуживают большего со стороны ЕС.


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