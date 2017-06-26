Порошенко ожидает прогресса в освобождении заложников на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко глубоко надеется, что активизация консультаций в "нормандском формате" позволит достичь прогресса в освобождении незаконно удерживаемых российской стороной украинских заложников.
Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера по результатам встречи Порошенко с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
По словам Порошенко, 128 украинских заложников находятся на оккупированной территории и более 40 в тюрьмах Российской Федерации.
Также глава украинского государства подчеркнул, что в результате оживления консультаций в нормандской формате состоится существенный прогресс в этом вопросе.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", власти Франции и Федеративная республика Германии признают факт российской агрессии в отношении украинской страны.