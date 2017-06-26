22:00 26.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко ожидает прогресса в освобождении заложников на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко глубоко надеется, что активизация консультаций в "нормандском формате" позволит достичь прогресса в освобождении незаконно удерживаемых российской стороной украинских заложников.
 

Порошенко ожидает прогресса в освобождении заложников на Донбассе

Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера по результатам встречи Порошенко с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

По словам Порошенко, 128 украинских заложников находятся на оккупированной территории и более 40 в тюрьмах Российской Федерации.

Также глава украинского государства подчеркнул, что в результате оживления консультаций в нормандской формате состоится существенный прогресс в этом вопросе.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", власти Франции и Федеративная республика Германии признают факт российской агрессии в отношении украинской страны.


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