Порошенко ожидает прогресса в освобождении заложников на Донбассе

Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера по результатам встречи Порошенко с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

По словам Порошенко, 128 украинских заложников находятся на оккупированной территории и более 40 в тюрьмах Российской Федерации.

Также глава украинского государства подчеркнул, что в результате оживления консультаций в нормандской формате состоится существенный прогресс в этом вопросе.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", власти Франции и Федеративная республика Германии признают факт российской агрессии в отношении украинской страны.