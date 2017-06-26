15:15 26.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Януковича в Украине будут охранять

Генпрокуратура пообещала Виктору Януковичу полную безопасность и круглосуточную охрану при возвращении в Киев.

Януковича в Украине будут охранять

Прокурор отдела Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины Руслан Кравченко заявил, что опасности в Украине Януковичу нет" и добавил: "Если он приедет, он будет задержан согласно постановлению следственного судьи Печерского райсуда Киева и доставлен в суд. А также сторона обвинения гарантирует ему полную безопасность и круглосуточную охрану на территории Украины".

Как ранее сообщал УРА-Информ, Оболонский районный суд города Киева принял к рассмотрению по существу обвинительный акт в уголовном деле по обвинению бывшего президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.


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