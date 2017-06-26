Януковича в Украине будут охранять

Прокурор отдела Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины Руслан Кравченко заявил, что опасности в Украине Януковичу нет" и добавил: "Если он приедет, он будет задержан согласно постановлению следственного судьи Печерского райсуда Киева и доставлен в суд. А также сторона обвинения гарантирует ему полную безопасность и круглосуточную охрану на территории Украины".

Как ранее сообщал УРА-Информ, Оболонский районный суд города Киева принял к рассмотрению по существу обвинительный акт в уголовном деле по обвинению бывшего президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.