ЕС официально продлит санкции против России 28 июня

Об этом сообщил в Брюсселе Рикард Йозвяк в своем микроблоге в Twitter.

По его словам, экономические ограничения ЕС против Российской Федерации будут официально продлены уже в эту среду.

Кроме того, санкции будут опубликованы в официальном журнале Евросоюза на следующий день.

В то же время совсем недавно Соединенные Штаты Америки заявили, что санкции останутся в силе пока Российская Федерация "не покинет" Украину

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на заседании Совет ЕС примет решение о продлении санкций против РФ до полного выполнения Минских соглашений.