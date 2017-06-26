14:15 26.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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ЕС официально продлит санкции против России 28 июня

Европейский союз официально продлит санкции против Российской Федерации 28 июня 2017 года.
 

ЕС официально продлит санкции против России 28 июня

Об этом сообщил в Брюсселе Рикард Йозвяк в своем микроблоге в Twitter.

По его словам, экономические ограничения ЕС против Российской Федерации будут официально продлены уже в эту среду. 

Кроме того, санкции будут опубликованы в официальном журнале Евросоюза на следующий день.

В то же время совсем недавно Соединенные Штаты Америки заявили, что санкции останутся в силе пока Российская Федерация "не покинет" Украину

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на заседании Совет ЕС примет решение о продлении санкций против РФ до полного выполнения Минских соглашений.


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