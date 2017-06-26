Египет передал Саудовской Аравии два острова в Красном море

Как отмечается, соглашение между Саудовской Аравией и Египтом было подписано в 2016 году.

Таким образом, в договоре Каир признал острова Тиран и Санафир. Также извесно, что они перешли под контроль Египта лишь в 1950 году, принадлежащими Эр-Рияду.

В свою очередь Верховный суд Египта последовательно отвергал проект передачи территорий. Тогда в суде отметили, что правительство не предоставило достаточных доказательств в пользу заявлений о том, что острова всегда были территорией Саудовской Аравии.

Тем не менее 21 июня глава Верховного суда Египта приостановил исполнение всех вынесенных ранее судебных решений по согласию.

"Острова являются саудовскими, но подпадают под защиту Египта", сказано в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Йемене разбился вертолет с военными Саудовской Аравии.