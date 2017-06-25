22:25 25.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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В июле в Украину приедет Тиллерсон, - Порошенко

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон планирует в июле посетит Украину с визитом.

В июле в Украину приедет Тиллерсон, - Порошенко

Мы ожидаем визит госсекретаря в Киев, где будут продолжены наработки, подготовленные в Вашингтоне. Об этом в воскресенье 25 июня, в интервью украинским телеканалам заявил президент Украины Петр Порошенко.

Также в ближайшее время ожидается визит в Украину генерального секретаря НАТО, - рассказал он.

Вместе с тем, Порошенко заверил, что США имеют полный консенсус по санкциям против Российской Федерации за невыполнение Минских соглашений. Это является, в том числа, результатом нашего эффективного сотрудничества с нашими партнерами из США, - отметил глава государства, добавив, что мировые лидеры могут обсудить вопрос санкций в отношении РФ во время визита Дональда Трампа в Европу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 13 июня Тиллерсон заявил о необходимости улучшить отношения США и РФ. Однако, после подтвердил продление санкций против РФ.


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