Работа над законопроектом по реинтеграции Донбасса будет завершена в ближайшие недели, - Парубий

Она будет завершена в ближайшие недели. Об этом в воскресенье, 25 июня, в эфире одного из украинских телеканалов глава парламента Андрей Парубий.

Он также отметил, что еще идет обсуждение и дискуссия. Я думаю, что мы сможем до последней пленарной недели выйти на один законопроект, - пояснил Парубий, напомнив ключевое положение законопроекта, которым является создание единого оперативного штаба по управлению военными и военно-гражданских администраций.

Документ предусматривает формат ведения всех военных действий сохраняя все демократические процедуры, именно того, чего не позволяет проводить сегодня закон о военном положении, - подытожил глава парламента.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, заместитель министра временно оккупированных территорий Георгий Тука рассказал, что Законопроект о реинтеграции Донбасса, который сейчас осуждается, не приведет к полномасштабной войне.

Это вовсе не означает, что на следующий день Украина начнет полномасштабную войну с применением авиации, ракетных видов вооружения и так далее, - заверил он.