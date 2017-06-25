Парламент Великобритании стал жертвой кибератаки

Это стало причиной сбоев функционирования э-мейл депутатов. Эти данные распространили в Палате лордов с помощью интернета. Согласно сообщению – по итогам атаки может не работать электронная почта. Так, в парламенте выявили попытку установить доступ к аккаунтам многих пользователей.

Данный инцидент сейчас расследуют и принимают меры, чтобы обеспечить для компьютерной сети безопасность. Многие депутаты уже отметили, что доступ к своему э-мейл удаленно получить не сумели.

Как сообщал УРА-Информ, ранее – в январе 2017-го года - предвыборные кибератаки расследовал Сенат США.