09:23 25.06.2017 | Политика | Новости
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Парламент Великобритании стал жертвой кибератаки

Парламент Великобритании недавно стал жертвой кибератаки.

Парламент Великобритании стал жертвой кибератаки

Это стало причиной сбоев функционирования э-мейл депутатов. Эти данные распространили в Палате лордов с помощью интернета. Согласно сообщению – по итогам атаки может не работать электронная почта. Так, в парламенте выявили попытку установить доступ к аккаунтам многих пользователей.

Данный инцидент сейчас расследуют и принимают меры, чтобы обеспечить для компьютерной сети безопасность. Многие депутаты уже отметили, что доступ к своему э-мейл удаленно получить не сумели.

Как сообщал УРА-Информ, ранее – в январе 2017-го года - предвыборные кибератаки расследовал Сенат США.


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