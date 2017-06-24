18:46 24.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Пенсии – это не способ воздействия на граждан, - Гройсман

Премьер Украины В. Гройсман просил парламент страны активизировать усилия по вопросу пенсионной реформы.

Пенсии – это не способ воздействия на граждан, - Гройсман

Парламенту следует принять решение по пенсионной реформе, уже на этой сессии, ведь это позволит возобновить в социальной сфере справедливость. Также это позволит убрать манипуляции с выплатами пенсий, как со способом влияния на граждан.

Сейчас есть политиканы, что пробуют сорвать голосование за пенсионную реформу. Хотя речь ведь идет про девять миллионов пожилых граждан, для которых с октября должны быть повышены пенсии – добавил Гройсман.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Гройсман анонсировал повышение для девяти миллионов граждан пенсионных выплат.


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