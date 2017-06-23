В Конгрессе США пообещали оказать военную помощь Украине

Об этом передает The Hill.

Как заявил Торнберри, выделенные для министерства средства пойдут на защиту от агрессии со стороны Северной Кореи и России.

"Минобороны выделит миллионы на обучение украинских военных и выделение для них снаряжения", - отметил он.

Также Торнберри добавил, что законопроект будет включать в себя военную помощь Украине и призыв к администрации предоставить летальную помощь. Таким образом, граждани Украины смогут защищать себя от агрессии, которая идет к ним с востока.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", граждане, которые живут в Авдеевке, получат помощь от военный медиков.