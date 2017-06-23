США призвали Россию заставить боевиков в Донбассе прекратить запугивание наблюдателей ОБСЕ

В связи с чем Соединенные Штаты Америки призывают Москву использовать свое влияние для прекращения этой "кампании запугивания". Как заявил в пятницу утром, 23 июня, официальный представитель госдепартамента Хизер Нойерт, комментируя сообщения об обстреле автомобиля миссии ОБСЕ 20 июня, Россия должны использовать свое влияние на боевиков и должна выполнять свои обязательство для обеспечения свободного, полного и безопасного доступа наблюдателей ОБСЕ.

При этом дипломат уверена, что за атакой на наблюдателей стояли "возглавляемые Россией, спонсируемые Россией и подготовленные Россией сепаратисты. США глубоко озабочены "повторяющимися случаями преследования наблюдателей, как мы думаем, с целью помешать им исполнять свою работу", - заявила она.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Европейский союз в четверг, 22 июня, принял решение продлить блок экономических санкций против России еще на полгода.