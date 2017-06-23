Польша снесет около 500 памятников советской эпохи

Постаменты будут разбирать после консультаций с Институтом национальной памяти. В четверг, 22 июня, принял Сейм Польши принял поправки к закону о декоммунизации, которые предполагают снос памятников, "прославляющих коммунизм".

При этом закон не коснется объектов, установленных на кладбищах и не выставленных на публичное обозрение.

При этом в России уже заявили, что решение сейма оскорбляет память тех, благодаря кому живет нынешнее поколение поляков. По словам первого вице-спикера российской Госдумы Ивана Мельникова такое решение вызывает боль и горечь.

"Стыдно за современное поколение поляков, оскорбляющих память тех, кто дал им будущее, благодаря которым они сегодня дышат и кощунственно жмут эти кнопки в своем Сейме", - сказал Мельников журналистам.

Напомним, в апреле прошлого года в Польше вступил в силу закон о декоммунизации, который предполагает запрет на пропаганду тоталитарных режимов в названиях зданий, дорог, улиц, мостов или площадей. Под пропагандой понимается использование фамилий, названий организаций, событий или дат, "символизирующих коммунизм или любой другой тоталитарный режим".

Как сообщал УРА-Информ, Польша заявила, что на время отказывается от российского газа, который поступает в страну из Германии через реверс трубопровода Ямал-Европа. Пока ограничения будут до 23 июня и могут быть продолжены. Вместе с тем причиной отказа от закачки называется низкое качество топлива.