Парубий возобновил работу парламента

Об этом сообщает корреспондент УНН.

В данный момент депутаты выступают.

Напомним, украинский премьер-министр Владимир Гройсман предложил народным обранцам отказатся от неприкосновенности и быть равными перед законом нашей страны. Согласно словам Гройсмана, в данный момент народным депутатам Украины нужно быть примером для всех украинцев в соблюдении норм действующего законодательства. Это будет сделано для того, чтобы показать пример, а не постоянно прикрываться своими мандатом и неприкосновенностью.

Ранее УРА-Информ сообщал, что кабмин предлагает к 2028 году повысить страховой стаж для выхода на пенсию до 35 лет.