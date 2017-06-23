Осенью будут проведены конкурсы на должности в органах власти

Об этом на встрече с государственными секретарями заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Уже осенью мы сможем обеспечить абсолютно через прозрачные конкурсы, через прозрачные механизмы приход во власть новых людей, которые смогут быть тоже агентами изменений внутри системы государственной службы", - сказал В.Гройсман.

Премьер сообщил, что в рамках проекта, который реализуется совместно с европейскими партнерами, к власти придет тысяча новых людей.

Также Гройсман отметил, что правительство будет совершенствовать законодательство о государственной службе.

"Мы должны превратить отделы кадров или службы кадров на департаменты на структуры развития персонала. Мы должны построить правильные принципы отбора, повышения квалификации, мотивации, оценки деятельности наших государственных служащих", - подчеркнул премьер-министр.

Ранее УРА-Информ сообщал, что кабмин предлагает к 2028 году повысить страховой стаж для выхода на пенсию до 35 лет.