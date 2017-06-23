Мэй предложила вид на жительство гражданам ЕС после Brexit

Об этом сообщает ВВС.

Согласно ее словам, вид на жительство будет предоставляться тем гражданам, которые прожили на территории Великобритании не менее пяти лет.

Также премьер-министр Великобритании подчеркнула, что данный статус позволит людям беспрепятственно жить в стране и пользоваться государственными услугами образования и здравоохранения, а также социальными льготами.

Однако британский политик не указала, с какого момента будет отсчитываться пятилетний срок пребывания.

Известно, что ее предложение действует лишь в том случае, если такие же права будут предоставлены британским гражданам, проживающим в других странах ЕС.

"Я не хочу, чтобы граждане Европейского Союза, живущие в Британии, выезжали из Соединенного Королевства. Поскольку, это может привести к разделению семей", - подчеркнула Мэй.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Великобритания и Европейский союз официально начинают переговоры по Brexit.