За последнее время ситуация на Донбассе сильно обострилась, - Порошенко

Участились нападения на представителей мониторинговой миссии ОБСЕ, активизировались атаки на гражданские объекты. Об этом в четверг, 22 июня, на брифинге по итогам участия в саммите Европейской народной партии, заявил президент Украины Петр Порошенко.

При этом глава государства заверил, что на все это реакция Европейского союза такая же, как и реакция наших партнеров из Соединенных Штатов. Санкции будут продолжаться.

Они позволят России сделать очень простые вещи: вывести свои войска, освободить украинских заложников, сотрудничать с миссией ОБСЕ и забрать свои пушки, танки, системы залпового огня, которыми россияне убивают украинцев, - уверена Порошенко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко заявил, что Украина не видит необходимости в смене формата контактов по Донбассу.