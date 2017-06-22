ВСУ перейдут к новой системе питания, - Полторак

Эти сведения при помощи странички в Facebook распространил сегодня украинский министр обороны - Степан Полторак. Согласно его сведениям – к концу 2017-го примерно 20-ть процентов силовиков ВСУ получат обновленную схему своего питания. А реформирование же сферы питания силовиков позволит кормить силовиков согласно каталогу, в котором будет 350 разных продуктов.

Это – вдесятеро больше, чем было согласно старой схеме. Также согласно новой схеме питания должны будут приобрести техническое оборудование – чтобы готовить еду.

Как сообщал УРА-Информ, ранее мобильные группы начали следить за питанием силовиков ВСУ.