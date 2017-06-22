00:30 22.06.2017 | Политика | Новости
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Украину посетит Тиллерсон

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон намерен уже вскоре прибыть в нашу страну с визитом.

Украину посетит Тиллерсон

Так, Тиллерсон вскоре хочет приехать в Украину с визитом. Эти данные распространил Петр Порошенко – глава украинского государства.

Согласно его словам – вскоре Тиллерсон может приехать в нашу страну с небольшим визитом. Порошенко сообщил про это в рамках брифинга, который прошел в Вашингтоне.

Порошенко сообщил о своей благодарности Трампу – за то, что оказал Украине поддержку, благодарил Пенса – за то, что поддерживали страну. И Украина ждет вскоре в гости Р. Тиллерсона – который должен будет прибыть в столицу. Будет произведен ряд мер по активизации сотрудничества.

Как сообщал УРА-Информ, США хотят ускорить признание Голодомора геноцидом народа Украины.


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