03:00 22.06.2017 | Политика | Новости
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Украина и Китай обсудили отношения в визовой сфере

Украина и Китай 21-го июня говорили про либерализацию визитов для некоторых граждан обеих государств.

Украина и Китай обсудили отношения в визовой сфере

Также речь шла про расширение присутствия консулов Украины в КНР. Про это рассказали в Департаменте украинского МИД. Так, стороны говорили про вопрос своих отношений в визовой и миграционной сфере, обсудили либерализацию визового оформления для некоторых граждан. Также говорили про вопросы защиты консулов обеих государств. Также обговорили и дело о расширении дипприсутствия в КНР Украины, в н.п. Чунцин – в частности.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Франция и наша страна согласовали некоторые условия ведения сотрудничества своих оборонных ведомств.


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