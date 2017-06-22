Террористы под видом украинцев могут получать биометрические паспорта, - Турчинов

Такое заявление сделал сегодня – 22 июня – А. Турчинов – секретарь СНБО. Согласно его словам – террористы Донбасса могут под видом украинских граждан получать документ для выезда в ЕС. Все дело в том, что архивы остались на оккупированной территории, потому спецслужбы могут легко воспользоваться ими – подчеркнул Турчинов.

Известно, что после старта безвиза число желающих получить биометрический паспорт, живущих в Крыму либо на Донбассе, серьезно возросло.

Как сообщал УРА-Информ, правом на безвиз уже на сегодняшний день воспользовалось примерно 30-ть тысяч украинских граждан.