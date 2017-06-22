США продлили санкции против Северной Кореи на год

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Речь идет о сохранении ограничительных мер, которые были введены в 2008 году. В 2010, 2011, 2015 и 2016 санкции продлевались и расширялись.

Однако срок действия санкций должен был истечь 26 июня текущего года, однако Трамп принял решение продлить их.

При этом Белом доме отметили, что "риск распространения" ядерных материалов на Корейском полуострове, "действия и политика" правительства КНДР, по-прежнему представляют собой "чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США".

В связи с этим принято решение продлить санкции.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в официальной Москве начинают разрабатывать ответные меры после очередного расширения Вашингтоном санкционного списка.