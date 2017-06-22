Саммит Евросоюза будет рекомендовать Совету ЕС продлить санкции против России

Он продлится два дня и его участники намерены рекомендовать принять решение о продлении экономических санкций против России, которые в ЕС увязывают с выполнением минских соглашений. Как сказано в письме-приглашении председателя Евросовета Дональда Туска на встречу в верхах главам государств и правительств стран ЕС, во время рабочего ужина, посвященного внешним связям, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон в начале представят состояние дел с имплементацией минских соглашений.

Как ожидается, это приведет в последующие за саммитом дни к официальному решению по поводу продления экономических санкций в обменах с Россией, - сказано в уведомлении.

Вместе с тем высокопоставленный чиновник ЕС, представляя журналистам повестку дня Европейского Совета, сообщил, что Макрон вместе с другими главами государств и правительств даст свою оценку состоянию выполнения минских соглашений.

Необходимо, прежде всего, дождаться рекомендаций господина Макрона и госпожи Меркель, чтобы продлить санкции, и дальше посмотрим, откроет ли Туск письменную процедуру на основе этих рекомендаций, - пояснил он, добавив, что Европейский Совет примет политическое решение, а затем должна последовать техническая процедура принятия юридического решения на уровне Совета ЕС.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко сегодня прямо с Вашингтона, где он находился в визитом, отправится в Брюссель.