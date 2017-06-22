11:57 22.06.2017 | Политика | Новости
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Российский МИД назвал новые санкции США подарком для Порошенко

Новые санкции Соединенных Штатом Америки против России являются политическим подарком президенту Украины Петру Порошенко, которые приехал с визитом в Вашингтон.

Российский МИД назвал новые санкции США подарком для Порошенко

Это очевидно, это – "политический подарок". Санкции введены под старым предлогом событий на Украине.

Об этом в четверг утром, 22 июня, комментируя введение США санкций против России, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. По его словам, российское внешнеполитическое ведомство тревожит, что "предпринятый в угоду внутриполитической конъюнктуре в США" шаг продолжает тенденцию "к обрушению отношений" между странами.

Новое американское руководство идет на поводу у заядлых русофобов, где уже просто не знают, что придумать, чтобы "насолить" нам, - заявил российский чиновник, добавив, что на фоне этих событий "совсем неубедительно звучат слова официальных представителей в Вашингтоне о стремлении продолжать диалог" с Москвой.

Мы не оставим это без реакции, в том числе в виде практических ответных мер, – акцентировал Рябков и подчеркнув, что "США, конечно, могут и дальше тешить себя иллюзиями насчет того, что на Россию можно "надавить".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 20 июня США расширили санкции против России, введенные из-за ситуации в Украине.


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