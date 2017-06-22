Порошенко и Меркель обсудили встречу с американскими партнерами

Об этом Глава государства сообщил СМИ.

В сообщении президент заявил следующее:

"Мы регулярно обмениваемся с госпожой Меркель результатам наших разговоров с нашими американскими партнерами. И ее разговоров и моих разговоров. То же самое делается и с другими партнерами для эффективной координации наших усилий по обеспечению мира в Украине".

Напомним, сегодня Порошенко встретились с Меркель в Брюсселе, где проходит саммит ЕС.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Брюсселе начались переговоры Порошенко и Туска.