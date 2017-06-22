09:32 22.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Депутаты в четверг вновь рассмотрят закон о Конституционном суде

Верховная Рада Украины в четверг, 22 июня, планирует в повторном чтении рассмотреть проект Закона Украины №6427-д "О Конституционном суде Украины".

Депутаты в четверг вновь рассмотрят закон о Конституционном суде

Докладывать по этому вопросу будет председатель комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич. Как сказано в повестке дня сегодняшнего заседания, народные депутат также планируют рассматриваться вопросы налоговой и таможенной политики, в частности законопроекты об аудиторской деятельности, аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности, о государственной поддержке кинематографии в Украине, унифицированной таможенной квитанции, информационных, телекоммуникационных и информационно-телекоммуникационных системах и средствах их обеспечения.

Также будут рассматриваться вопросы энергоэффективности, в частности законопроекты об энергетической эффективности зданий, о коммерческом учете коммунальных услуг, вопросы улучшения инвестиционных возможностей в сфере производства электрической энергии из альтернативных источников.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в феврале 2017 года Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №5336-1 "О Конституционном суде Украины".


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