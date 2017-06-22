Депутаты приняли за основу законопроект о Конституционном производстве

Документ поддержал 231 народный депутат. Таким образом, законом предлагается введение на законодательном уровне порядка реализации права на конституционную жалобу, а также приведение в соответствие с требованиями Конституции Украины процедуры осуществления Конституционным судом Украины конституционных производств.

Также планируется конкретизировать конституционные принципы деятельности КСУ при осуществлении конституционного производства, законодательно закрепить новую организационную структуру Конституционного суда Украины, которая позволит суду эффективно реализовывать свои полномочия.

Проектом также согласованы с нормами Кодекса Украины об административных правонарушениях предписания проекта об ответственности за нарушение порядка проведения пленарных заседаний в КСУ;

уточнена статья, которая регулирует определение судом срока прекращения действия актом (его отдельными положениями);

подробнее сформулированы нормы законопроекта об изменении юридической позиции Конституционного суда Украины.

Кроме того, доработаны пункты 3 и 4 Заключительных положений проекта с целью урегулирования вопроса относительно конституционных жалоб, поданных до вступления в силу закона.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в начале июня парламент отправил соответствующий документ на повторное первое чтение.