10:32 21.06.2017 | Политика | Новости
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В России пообещали ответить на новые санкции США

В официальной Москве начинают разрабатывать ответные меры после очередного расширения Вашингтоном санкционного списка.

В России пообещали ответить на новые санкции США

Об этом заявил в среду утром, 21 июня, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков. При этом он заверил, что в России сожалеют о таком шаге США.

Именно с таким чувством в очередной раз упущенных возможностей двинуться к улучшению наших двусторонних отношений приступаем к проработке наших ответных мер, – сказал он, добавив, что новые санкции не окажут влияния на Россию и ее граждан. Мы продолжим свой курс твердо и последовательно, – заявил дипломат.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, США расширили санкции против России, введенные из-за ситуации в Украине. В санкционный список добавлены 38 физических лиц и организаций.


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