В России пообещали ответить на новые санкции США

Об этом заявил в среду утром, 21 июня, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков. При этом он заверил, что в России сожалеют о таком шаге США.

Именно с таким чувством в очередной раз упущенных возможностей двинуться к улучшению наших двусторонних отношений приступаем к проработке наших ответных мер, – сказал он, добавив, что новые санкции не окажут влияния на Россию и ее граждан. Мы продолжим свой курс твердо и последовательно, – заявил дипломат.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, США расширили санкции против России, введенные из-за ситуации в Украине. В санкционный список добавлены 38 физических лиц и организаций.