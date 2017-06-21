21:15 21.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Раду поступили представления генпрокурора на пятерых депутатов

В среду, 21 июня, в Верховную Раду Украины поступили представления на снятие неприкосновенности с пяти народных депутатов.

В Раду поступили представления генпрокурора на пятерых депутатов

Глава парламента Андрей Парубий сегодня же направил их в профильный комитет. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь спикера Андрей Ковалев.

По его словам, представления поступили на Андрея Лозового от фракции Радикальной партии, Олеся Довгого - группа "Воля народа", Евгения Дейдея и Максима Полякова - фракция "Народный фронт", а также на Борислава Розенблата от фракции "Блок Петра Порошенко".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, генеральный прокурор Луценко сообщил о направлении в парламент представлений о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Лозового, Довгого, Дейдея и Розенблата.

19 июня стало известно о задержании охранника народного депутата Розенблата якобы при получении взятки в сумме 200 тысяч долларов за решение вопроса с лицензированием добычи янтаря.


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