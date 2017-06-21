14:18 21.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украинские силовики способны адекватно реагировать на угрозы, - Полторак

Бойцы ВСУ всегда готовы к адекватным реакциям на возникающие угрозы.

Украинские силовики способны адекватно реагировать на угрозы, - Полторак

Это заявление сегодня сделал С. Полторак – министр обороны страны. Согласно его словам – в местах проведения АТО бойцы всегда пребывают в готовности к адекватному реагированию на возникающие проблемы. Вчера – 20-го июня – было относительно спокойно на востоке страны.

Однако ВСУ постоянно готовы отразить атаки, а также готовы к изменению ситуации в любой момент. Сейчас около 34-ех тысяч бойцов выполняют свои задачи в местах, где проводится АТО.

Как сообщал УРА-Информ, Полторак также сообщил, что офицеров запаса для ВСУ уже практически набрали.


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