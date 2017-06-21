Украина и Франция согласовали сотрудничество оборонных ведомств

Соответствующие сведения сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины по результатам встречи главы ведомства Степана Полторака с министром обороны Франции Сильви Гулар в рамках визита в эту страну.

Так, на встречи обсуждалась ситуация с безопасностью в Украине и вопрос углубления оборонного сотрудничества между странами.

По словам Полторака, данное сотрудничество имеет важное значение в сфере оборонного сотрудничества. В связи с этим наша страна сможет активизировать работу между двумя ведомствами.

"Для Украины важна система интеграции Вооруженных сил в НАТО через совместные обучение и работу в сфере военно-промышленного комплекса", - отметил Полторак.

В свою очередь Гулар отметила, что Франция готова к углублению сотрудничества.

"Мы без сомнения поддерживаем Украину, потому что ваши героические воины в 21 веке должны бороться за независимость страны с оружием в руках, и это очень важно", - подчеркнула она.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", за 2016-й и пол года текущего на контрактную службу в Вооруженные силы Украины поступили 86 тысяч украинцев.