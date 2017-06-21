20:56 21.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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США ускорят признание Голодомора геноцидом украинского народа, - Порошенко

На встрече со спикером Конгресса Соединенных Штатов Америки Полом Райаном, а также с другими конгрессменами украинская сторона получила подтверждение поддержки Украины.

США ускорят признание Голодомора геноцидом украинского народа, - Порошенко

Конгресс Соединенных Штатов Америки ускорит рассмотрение резолюции о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом в среду, 21 июня, на брифинге по итогам визита в США, сообщил президент Украины Петр Порошенко

По его словам, он поднимал вопрос Голодомора. Мы начали с делегацией визит в США около памятника геноцида и получили полную поддержку конгрессменов, которые согласились ускорить рассмотрение этой резолюции, - пояснил Порошенко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко сегодня провел встречу с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард. Собеседники обсудили состояние внедрения структурных реформ в Украине и будущие мероприятия, которые должны быть реализованы в ближайшее время.


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