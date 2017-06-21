16:32 21.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Рева рассказал про увеличение страхового стажа

Украинский проект закона про реформу в пенсионной сфере предполагает увеличение страхового стажа.

Рева рассказал про увеличение страхового стажа

Так, страховой стаж предполагается увеличить с 15-ти лет до 25-ти. Это нововведение должно стать актуальным с начала 2018-го года – отметил сегодня А. Рева – министр соцполитики. Согласно его словам – рост страхового стажа пойдет согласно законопроекту.

Правительство при этом уже изучило советы про перенос даты старта увеличения этого стажа с 2-18-го на 2020-ый год. При этом премьеру уже пришло официальное письмо и в нем сказано о том, что в стране получилось убрать требование МВФ по поводу повышения возраста выхода на пенсию.

Как сообщал УРА-Информ, в мае Кабмин одобрил пенсионную реформу.


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