Порошенко заявил, что не видит необходимости менять Минский и Нормандский форматы

Нет такой необходимости и нет необходимости иметь какой-то параллельный тренд Минского процесса. Такое мнение высказал в среду, 21 июня, подводя итоги своего визита в Вашингтон, президент Украины Петр Порошенко.

Глава государства также отметил, что во время встреч действительно обсуждалось более активное привлечение американских партнеров к Нормандскому формату. Мы полностью открыты и приветствуем эти шаги и будем приветствовать более активное участие, в том числе представительство в формате Минского процесса, в том числе в Трехсторонней контактной группе, - сказал Порошенко на брифинге, выразив мнение, что это может привнести "новое дыхание, перезагрузку и дать быстрый результат".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко сообзил, что на встрече со спикером Конгресса Соединенных Штатов Америки Полом Райаном, а также с другими конгрессменами украинская сторона получила подтверждение поддержки Украины.