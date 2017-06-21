08:15 21.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко провел переговоры с Тиллерсоном - ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко во вторник вечером, 20 июня, во время своего визита в Соединенные Штаты Америки провел встречу с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном.

Порошенко провел переговоры с Тиллерсоном - ФОТО

Собеседники скоординировали позиции о прекращении российской агрессии на Донбассе и возвращения Крыма накануне встречи "Большой двадцатки", которая состоится в Германии. Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, Порошенко представил свои предложения по более активному привлечению США к мирному процессу на Донбассе, а затем стороны договорились продолжить консультации для выработки совместных шагов по этому вопросу.

Речь также шла об освобождении украинских заложников и стороны созласились, что этот вопрос должен быть решен в максимально быстрый способ.

В свою очередь Тиллерсон подтвердил готовность США содействовать мирному урегулированию ситуации на Донбассе и заверил, что санкции против России будут сохранены до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Порошенко пригласил Тиллерсона в Украину.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко встретился со своим американским коллегой Дональдом Трампом, министром энергетики США Риком Перри и главой Пентагона Джеймсом Мэттисом.


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