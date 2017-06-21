Отбор офицеров запаса в ВСУ практически завершен, - Полторак

Такое сообщение сегодня поступило от С. Полторака – министра обороны страны. Согласно его словам – в ВСУ уже практически набрана тысяча офицеров запаса. И с призывом их на службу сейчас не возникает особенных трудностей.

Министр при этом добавил также, что ранее звучало немало критики, по какой причине это не было сделано в самом начале проведения в стране АТО. И причина этого – недостаточная подготовка офицеров – эти люди не могли быть привлечены к военным действиям – добавил министр. Офицеры будут призваны, потом пройдут учебную подготовку, а затем пополнят воинские части, которые есть не в местах АТО.

Как сообщал УРА-Информ, в зонах АТО за этот год уже зафиксирована гибель сотни силовиков.