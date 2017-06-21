09:32 21.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Депутаты в среду обсудят вопрос о торговых преференциях ЕС

Верховная Рада Украины в среду, 21 июня, планирует обсудить вопросы торговых преференций Европейского союза для украинских экспортеров.

Депутаты в среду обсудят вопрос о торговых преференциях ЕС

Сегодня также будет рассматриваться проект постановления об обращении к Европейскому Парламенту по поводу введения дополнительных торговых преференций ЕС для товаров, происхождением из Украины. Как сказано в повестке дня сегодняшнего заседания, депутаты также будут рассматриваться усиление гарантий безопасности детей, ответственности за парковку, остановку, стоянку транспортных средств на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью.

В повестке дня также значатся вопросы урегулирования законодательства в сфере применения мер пресечения к лицу, в отношении которого предполагается применение принудительных мер медицинского характера или решался вопрос об их применении и вопрос о предоставлении психиатрической помощи.

В повестке дня также ряд других законов медицине и образовании.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Европейском Союзе согласовали торговые преференции для Украины в виде расширения беспошлинных квот.


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