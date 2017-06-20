Важно, что Трамп встретится со мной раньше, чем с Путиным, - Порошенко

Нужно, чтобы все там были вооружены информацией и не было ни одного шанса на несправедливость. Об этом глава украинского государства написал во вторник утром, 20 июня, на своей страничке в Twitter.

Он также отметил, что во время своего визита запланировал очень большое количество встреч. Будут встречи в Белом дома, будут встречи в Государственном департаменте. Будут встречи в Министерстве обороны, в Министерстве торговли, в Министерстве энергетики, - подчеркнул Порошенко, назвав эти встречи фантастическими.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Белом доме подтвердили информацию о встрече Порошенко и Трампа. Переговоры значатся в расписании американского лидера 20 июня в Овальном кабинете. В них примут участие советник по национальной безопасности Герберт Макмастер и вице-президент США Майк Пенс.