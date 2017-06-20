08:14 20.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Важно, что Трамп встретится со мной раньше, чем с Путиным, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко, который вчера вечером прибыл с визитом в Соединенные Штаты Америки, заявил, что для него очень важно, что его встреча, как украинского президента в Белом доме состоится раньше, чем встреча Путина.

Важно, что Трамп встретится со мной раньше, чем с Путиным, - Порошенко

Нужно, чтобы все там были вооружены информацией и не было ни одного шанса на несправедливость. Об этом глава украинского государства написал во вторник утром, 20 июня, на своей страничке в Twitter.

Он также отметил, что во время своего визита запланировал очень большое количество встреч. Будут встречи в Белом дома, будут встречи в Государственном департаменте. Будут встречи в Министерстве обороны, в Министерстве торговли, в Министерстве энергетики, - подчеркнул Порошенко, назвав эти встречи фантастическими.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Белом доме подтвердили информацию о встрече Порошенко и Трампа. Переговоры значатся в расписании американского лидера 20 июня в Овальном кабинете. В них примут участие советник по национальной безопасности Герберт Макмастер и вице-президент США Майк Пенс.


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