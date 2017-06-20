В ГПУ готовится представление о снятии неприкосновенности с Довгого, - Найем

Проект представления уже передан в Специальную антикоррупционную прокуратуру. Об этом во вторник, 20 июня, на своей страничке в Facebook сообщает народный депутат Мустафа Найем.

При этом политик отметил, что "молодую команду Леонида Черновецкого догоняют земельные аферы десятилетней давности". Прокуратура уже подготовила представления , - написал Найем, добавив, что на данный момент проект представления находится на рассмотрении САП и Довгому уже известно о документе.

Напомним, Олесь Довгий является фигурантом уголовного дела по факту незаконного выделения земельных участков на территории охраняемого заповедника "Жуков остров". Он может быть привлечен к ответственности по статье Уголовного Кодекса Украины Злоупотребление властью и служебным положением.

Как сообщал УРА-Информ, 7 июня ГПУ отозвала представление на привлечение депутата Верховной Рады Украины Геннадия Бобовая от фракции "Видродження" к ответственности.