13:15 20.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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В ГПУ готовится представление о снятии неприкосновенности с Довгого, - Найем

Генеральная прокуратура Украины готовит представление на снятие неприкосновенности с народного депутата Олеся Довгого.

В ГПУ готовится представление о снятии неприкосновенности с Довгого, - Найем

Проект представления уже передан в Специальную антикоррупционную прокуратуру. Об этом во вторник, 20 июня, на своей страничке в Facebook сообщает народный депутат Мустафа Найем.

При этом политик отметил, что "молодую команду Леонида Черновецкого догоняют земельные аферы десятилетней давности". Прокуратура уже подготовила представления , - написал Найем, добавив, что на данный момент проект представления находится на рассмотрении САП и Довгому уже известно о документе.

Напомним, Олесь Довгий является фигурантом уголовного дела по факту незаконного выделения земельных участков на территории охраняемого заповедника "Жуков остров". Он может быть привлечен к ответственности по статье Уголовного Кодекса Украины Злоупотребление властью и служебным положением.

Как сообщал УРА-Информ, 7 июня ГПУ отозвала представление на привлечение депутата Верховной Рады Украины Геннадия Бобовая от фракции "Видродження" к ответственности.


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