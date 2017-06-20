11:32 20.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Сыроид решила поддержать Березюка и тоже объявила голодовку

Вице-спикер Верховной Рады Украины Оксана Сыроид во вторник, 20 июня, объявила о голодовке.

Сыроид решила поддержать Березюка и тоже объявила голодовку

Выступая сегодня с трибуны парламента она заявила, что намерена поддержать Олега Березюка и присоединится к нему. Я буду рядом с ним, я буду голодать для того, чтобы попытаться защитить людей от произвола власти, - заявила народный депутат, добавив, что это ее выбор как человека.

При этом она призвала львовян объединить свои усилия и обратиться к президенту с требованием уволить главу областной администрации Олег Синютка, который, по ее словам, выполнял и выдавал преступные приказы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 19 июня глава парламентской фракции "Самопомич" Олег Березюк объявил голодовку. Березюк также заявил журналистам, что не планирует ходить на заседания Верховной Рады Украины.


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