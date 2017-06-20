Порошенко заявил о твердой поддержке Украины со стороны Трампа - ФОТО, ВИДЕО

В частности, глава украинского государства заявил о том, что встреча была очень полноценной и детальной и Украина получила твердую поддержку со стороны Дональда Трампа.

По его словам, он очень благодарен и президенту Трампу, и вице-президенту Пенсу и министрам, с которыми он сегодня встречался за очень твердую позицию поддержки нашего государства.

На сегодняшний день Соединенные Штаты Америки принимают дополнительные санкции практически каждый день, и я вижу позицию США как твердого надежного стратегического партнера Украины, - добавил Порошенко, добавив, что по его мнению сегодняшняя встреча подтверждает важность Украины для США.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, завершилась встреча президента Украины Петра Порошенко с его американским коллегой Дональдом Трампом. Встреча длилась полчаса и главы двух стран на ней обсуждали вопрос имплементации Минских соглашений.