07:29 20.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко во вторник в Вашингтоне встретится с главой Пентагона

Президент Украины Петр Порошенко во вторник, 20 июня, проведет встрече с министром обороны Соединенных Штатов Америки Джеймсом Маттисом.

Порошенко во вторник в Вашингтоне встретится с главой Пентагона

Встреча состоится в Вашингтоне в Белом доме. Об этом сообщила пресс-служба американского оборонного ведомства. Согласно сообщению, запланирована церемония почетного караула в Пентагоне.

При этом о публичных мероприятиях и заявлениях не сообщается.

В Белом доме также подтвердили информацию о встрече Порошенко и Трампа. Переговоры значатся в расписании американского лидера 20 июня в Овальном кабинете. В них примут участие советник по национальной безопасности Герберт Макмастер и вице-президент США Майк Пенс.

Сегодня же президент Украины проведет переговоры с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард и президентом Всемирного банка Джимом Ен Кимом.

Ожидается, что по итогам переговоров с Трампом, Порошенко пообщается с представителями СМИ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины находится с визитом в США. Глава государства запланировал ряд встреч.


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