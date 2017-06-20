Порошенко во вторник в Вашингтоне встретится с главой Пентагона

Встреча состоится в Вашингтоне в Белом доме. Об этом сообщила пресс-служба американского оборонного ведомства. Согласно сообщению, запланирована церемония почетного караула в Пентагоне.

При этом о публичных мероприятиях и заявлениях не сообщается.

В Белом доме также подтвердили информацию о встрече Порошенко и Трампа. Переговоры значатся в расписании американского лидера 20 июня в Овальном кабинете. В них примут участие советник по национальной безопасности Герберт Макмастер и вице-президент США Майк Пенс.

Сегодня же президент Украины проведет переговоры с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард и президентом Всемирного банка Джимом Ен Кимом.

Ожидается, что по итогам переговоров с Трампом, Порошенко пообщается с представителями СМИ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины находится с визитом в США. Глава государства запланировал ряд встреч.